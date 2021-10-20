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Son dakika haberi: Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 2 asker hayatını kaybetti

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların saldırısında 2 asker hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı bölgesinde ayrılıkçıların saldırısında 2 asker yaşamını yitirdi.

Kamerun'un Anglofon ( İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı bölgesinde ayrılıkçıların saldırısında 2 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberler e göre, Kuzey-Batı bölgesinin Wum kasabasında "Ambazonya" adlı ayrılıkçı grup üyeleri askeri konvoya saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.

Aynı bölgede 18 Eylül'de ayrılıkçıların saldırısında onlarca asker ölmüştü.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
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