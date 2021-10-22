KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'DE NARKOTİK OPERASYONU 21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ali Çağlar TINBEKİSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE'de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 19 Ekim'de 26 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Kağıthane'de 19 Ekim Salı günü torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 26 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda gözaltına alınan 23 emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 23 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.