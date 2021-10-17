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Son dakika haberleri... Kağıthane'de iş yerlerine kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kağıthane'de iş yerlerine kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı Kağıthane'de kaçak-bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri satan iş yerlerine yönelik yapılan denetimde, 70 kilogram açık tütün, 480 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de iş yerlerine kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL - Kağıthane'de kaçak-bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri satan iş yerlerine yönelik yapılan denetimde, 70 kilogram açık tütün, 480 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. 4 şahısta yakalanarak gözaltına alındı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince dün Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Hamidiye Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde, kaçak-bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri satan iş yerlerine yönelik yapılan denetim yapıldı. Kaçak ve bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri sattıkları tespit edilen 3 ayrı işyerinde yapılan aramalarda, 2.000 kutu halinde 400.000 adet boş makaron, 2.800 kutu halinde 560.000 adet dolu makaron, 70 kilogram açık tütün, 480 kilogram nargile tütünü ele geçirilirken, 4 şahısta yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Kağıthane'de iş yerlerine kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberleri... Kağıthane'de iş yerlerine kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberleri... Kağıthane'de iş yerlerine kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberleri... Kağıthane'de iş yerlerine kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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