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Son dakika haberi... Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Kağıthane'de bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü.

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre yangın, Sultan Selim Mahallesi'ndeki tamirhanede 09.00 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Dumanı gören bina sakinlerinin bilgi vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelip yangına müdahale etti.

Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri dışarı çıkarken, bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Son Dakika Haberleri
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