Son dakika haberi... Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre yangın, Sultan Selim Mahallesi'ndeki tamirhanede 09.00 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Dumanı gören bina sakinlerinin bilgi vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelip yangına müdahale etti.

Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri dışarı çıkarken, bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.