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Son dakika haberi: Kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da kafede otururken silahlı saldırı uğrayan 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da kafede otururken silahlı saldırı uğrayan 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur A.(30) ile amcasının oğlu Cemalettin A.(24) kafede otururken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan Onur A. ambulansla Gazi Devclet Hastanesine, Cemalettin A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cemalettin A.'nın hastanede ameliyata alındığı öğrenildi. Silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberi: Kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

Son dakika haberi: Kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

Son dakika haberi: Kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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