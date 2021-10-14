Son dakika haberi... KADİR ŞEKER'İN AVUKATI: BEKLENTİMİZ BOZMA KARARI VERİLMESİ - Haberler
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Son dakika haberi... KADİR ŞEKER'İN AVUKATI: BEKLENTİMİZ BOZMA KARARI VERİLMESİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KONYA'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'in (20) avukatlarından Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nden beklentilerinin, kararı...

KONYA (DHA) - KONYA'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'in (20) avukatlarından Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nden beklentilerinin, kararı bozma yönünde olduğunu belirtti. Aladağ, "Bizim düşüncemiz doğrultusunda Yargıtay'ın bir karar vermesini bekliyoruz, bunu da herkes gibi biz de heyecanla bekliyoruz" dedi.

Olay, geçen yıl 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etti. Çıkan arbedede Kadir Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker, 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

İstinaf Mahkemesi'nin de kararı onamasının ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne cezayı yüksek bulup kararın bozulmasını talep ettiği tebliğname gönderdi. Bunun üzerine gözler 1'inci Ceza Dairesi'nin vereceği karara çevrildi.

'BEKLENTİMİZİN KARARIN BOZULMASI YÖNÜNDE'

Kadir Şeker'in avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, beklentilerinin kararın bozulması yönünde olduğunu belirtti. Aladağ, şunları söyledi:

"Kadir Şeker davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1'inci Ceza Dairesi Başkanlığı'na gönderilen tebliğnameyle, cezanın fazla olduğu, haksız tahrik hükümlerinin en üst seviyeden uygulaması gerekçesiyle Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmiştir. Burada asıl ve nihai kararı verecek olan 1'inci Ceza Dairesi Başkanlığı'dır. Dolayısıyla nihai olarak beklediğimiz, arzu ettiğimiz, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi Başkanlığı'nın, ileri sürdüğümüz 'meşru müdafaa' ve 'kasten yaralama' hususlarının irdelemesi noktasında bozma gerekçesi vermesidir."

'SONUCU BEKLİYORUZ'

Aladağ, "Sanık müdafi olarak, hem ilk derecede kovuşturma sürecinde, hem istinaf mahkemesinde sunulan dilekçede hem de Yargıtay aşamasındaki sunulan dilekçede, 'kasten öldürme' fiilinin Kadir'in içerisinde bulunduğu olay neticesinde olmayacağını, Kadir'in kasten birine zarar veremeyeceğini ifade ettik. Darp edildiğini, hakaret edildiğini, boğazına sarıldığını, en kutsalına kötü sözler söylendiğini, bu nedenle artık çaresi kalmayan Kadir'in, istemeden, istem dışı bu olayı gerçekleştirdiğini ifade ettik. Yargıtay'ın, bizim düşüncemiz doğrultusunda bir karar vermesini bekliyoruz. Bunu da herkes gibi biz de heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... KADİR ŞEKER'İN AVUKATI: BEKLENTİMİZ BOZMA KARARI VERİLMESİ

Son dakika haberi... KADİR ŞEKER'İN AVUKATI: BEKLENTİMİZ BOZMA KARARI VERİLMESİ

Son dakika haberi... KADİR ŞEKER'İN AVUKATI: BEKLENTİMİZ BOZMA KARARI VERİLMESİ

Son dakika haberi... KADİR ŞEKER'İN AVUKATI: BEKLENTİMİZ BOZMA KARARI VERİLMESİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Kadir Şeker'in avukatı: Beklentimiz bozma kararı verilmesi

Son Dakika | Kadir Şeker'in avukatı: Beklentimiz bozma kararı verilmesi
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Haber: Son dakika haberi... KADİR ŞEKER'İN AVUKATI: BEKLENTİMİZ BOZMA KARARI VERİLMESİ - Haberler
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