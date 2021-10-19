Son dakika haberi... Kadıköy'de anne ve çocuklarına çarpan motosiklet sürücüsü, adliyeye sevk edildi

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de anne ve çocuklarına çarpan motosiklet sürücüsü, adliyeye sevk edildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim'de Söğütlüçeşme Caddesi'nde karşı tarafa geçmeye çalışan Fatma Yunar ile biri bebek arabasında 2 çocuğuna çarpıp kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayın ardından özel bir hastaneye gittiği tespit edilen sürücü B.C.S.'yi gözaltına aldı.

Kadıköy Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan sürücü, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Fatma Yunar ve iki çocuğunun kazayı küçük sıyrıklarda atlattıkları, ayakta tedavi edildikleri öğrenildi.