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Son dakika haberi | Kablo hırsızı jandarma tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Kablo hırsızı jandarma tarafından yakalandı

Son dakika habere göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde aydınlatma direklerinden kablo çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.

CEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde aydınlatma direklerinden kablo çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan içesine bağlı Değirmenli Mahallesi'nde aydınlatma direklerine ait 300 metre elektrik kablosunun çalındığı jandarmaya ihbar edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri olayın failini araştırmaya başladı.

JASAT'ın yaptığı araştırmada hırsızlık olayını E.D. isimli kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri şüpheli E.D'yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

Şüphelinin yakalandığı yerde erittiği kablolar ve demir kesme aleti de ele geçirildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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