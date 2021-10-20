Son dakika haberi | Japonya'nın güneybatısındaki Aso Yanardağı'nda patlama - Haberler
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Son dakika haberi | Japonya'nın güneybatısındaki Aso Yanardağı'nda patlama

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Japonya'nın güneybatısındaki Aso Yanardağı'nda patlama

Edinilen son dakika haberine göre Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde yer alan Aso Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde yer alan Aso Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, yanardağın 1 nolu "Nakadake" kraterinde yerel saatle 11.43'te patlama oldu.

Patlamanın ardından kraterin üstünden 3,5 kilometre yükseğe sıçrayan volkanik küller yanardağın 1 kilometre etrafına yayıldı.

JMA volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesi olan 3. seviyeye yükseltildiği bildirildi.

Güneybatıdaki Kyuşu bölgesinde bulunan Kumamoto'da yer alan Aso, ülkenin en büyük aktif yanardağı olarak biliniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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