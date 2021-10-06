Son dakika haberi! Japonya'da anket sonucuna göre yeni Başbakan Kişida'ya kamuoyu desteği yüzde 55,7 oldu

Japonya'da anket sonuçlarına göre, yeni Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 55,7 olduğu bildirildi.

Kyodo ajansı, Kişida'nın göreve geldiği 4 Ekim'den bu yana yeni başbakan ve kabinesine yönelik 1000'den fazla kişiye telefon yoluyla anket düzenledi.

Ankete göre, Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 55,7 olarak kayda geçti. Kişida'yı desteklemediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 23,7 olarak belirlendi.

Kişida'yı destekleme sebebine ilişkin katılımcıların yüzde 37,3 oranla verdiği en popüler cevap "başka iyi bir aday bulunmadığı" şeklinde oldu.

Kampanya döneminde Kişida'nın "büyümenin meyvelerinin orta sınıfa dağıtılabileceği yeni Japon kapitalizmi" vaatlerine, katılımcıların yüzde 46,6'sı olumlu, yüzde 46,9'u olumsuz görüş bildirdi.

Katılımcıların yüzde 69,7'si 2012'de göreve gelen Abe Şinzo ile 2020'de göreve gelen Suga Yoşihide politikalarının değiştirilmesini talep etti.

Önceki hükümetler

Kamuoyu desteği Eylül 2020'de göreve gelen Suga Yoşihide ve kabinesi için yüzde 66,4'ken, Abe Şinzo içi ise yüzde 62'lerdeydi.

Japonya'da 2000'den sonra göreve gelip en fazla desteklenen başbakanlar arasında ilk sırada yüzde 86 ile Koizumi Cuniçiro, ikinci sırada yüzde 72 ile Hatoyama Yukio geliyor.