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Son dakika haberleri | 'JANDARMAYIZ' DİYEREK DOLANDIRDILAR, OTOSTOP ÇEKERKEN JANDARMAYA YAKALANDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, B.G.'ye (45) kendilerini jandarma olarak tanıtarak 13 yarım ve 1 Cumhuriyet altını alıp kayıplara karışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin takibiyle yol üzerinde otostop yaparken yakalandı.

SUŞEHRİ, SİVAS (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, B.G.'ye (45) kendilerini jandarma olarak tanıtarak 13 yarım ve 1 Cumhuriyet altını alıp kayıplara karışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin takibiyle yol üzerinde otostop yaparken yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gözköy köyünde yaşandı. Köyde yaşayan B.G., iddiaya göre, kendisini telefonla arayıp jandarma olarak tanıtan ve daha sonra evine gelen 2 şüpheliye evde bulunan 13 yarım altın ile 1 Cumhuriyet altınını teslim etti. Altınları alan şüpheliler, köyden ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan B.G., durumu jandarmaya bildirdi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT Timleri, Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak yaptığı araştırma sonucunda 2 şüphelinin altınları aldıktan sonra ilçe merkezine taksi ile geldiklerini tespit etti. Ekipler, ilçe otogarında farklı bir isimle Sivas'a bilet alındığını, daha sonra ise biletlerin iptal edildiğini tespit etti. Şüpheliler, jandarmanın dikkati sonucu Erzincan istikametinde yol kenarında otostop çekerken yakalandı. Yakalanan E.B. (20) ve Ö.G.'nin (27) üzerinde B.G.'ye ait altınlar ele geçirildi. Şüphelilerin ayrıca Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde de dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlendi. Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından şüphelilerin Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Son dakika haberleri | 'JANDARMAYIZ' DİYEREK DOLANDIRDILAR, OTOSTOP ÇEKERKEN JANDARMAYA YAKALANDILAR

Son dakika haberleri | 'JANDARMAYIZ' DİYEREK DOLANDIRDILAR, OTOSTOP ÇEKERKEN JANDARMAYA YAKALANDILAR

Son dakika haberleri | 'JANDARMAYIZ' DİYEREK DOLANDIRDILAR, OTOSTOP ÇEKERKEN JANDARMAYA YAKALANDILAR

Son dakika haberleri | 'JANDARMAYIZ' DİYEREK DOLANDIRDILAR, OTOSTOP ÇEKERKEN JANDARMAYA YAKALANDILAR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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