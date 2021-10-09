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Son dakika haberi... Jandarma uyuşturucu ve silah kaçakçılarına göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Jandarma uyuşturucu ve silah kaçakçılarına göz açtırmıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İslahiye İlçesi Kazıklı Mahallesi bölgesinde 12 kg Reçine Esrar ve 9 bin 808 adet uyuşturucu Captagon hapı ele geçirdi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İslahiye İlçesi Kazıklı Mahallesi bölgesinde 12 kg Reçine Esrar ve 9 bin 808 adet uyuşturucu Captagon hapı ele geçirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca İslahiye İlçesi Kazıklı Mahallesi bölgesinde 12 kg Reçine Esrar ve 9 bin 808 adet uyuşturucu Captagon hapı ele geçirdi.

Jandarmadan silah operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca Mavikent Mahallesinde bir şahsın evinde yaptığı aramada, 3 adet tabanca ve 25 adet mermi ele geçirdi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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