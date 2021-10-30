Son dakika haberi... Jandarma "Sikorsky"li denetimlerle trafikte kuş uçurtmuyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da, havadan ve karadan yoğun şekilde trafik denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri kurallara uymayanlara göz açtırmıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin olarak gerçekleştirdikleri denetimlerini sürdürüyor. Havadan ve karadan yürütülen denetimlerde, trafik düzeni ve güvenliğine ilişkin kontroller yapılıyor.

Antalya'da sorumluluk bölgesinde kara yolunun farklı bölgelerine kontrol noktaları oluşturan ve sahillerde de denetim yapan ekiplere, helikopter de eşlik ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de Sikorsky tipi helikopterden görüntülediği denetimlerde havalanan trafik timleri, Konyaaltı, Phaselis, Adrasan, Olimpos, Çıralı sahilleri başta olmak üzere kontrol noktası oluşturulan bölgelerde uçuş yaptı.

Uçuşta özellikle kıyıda yoğunluk oluşan bölgeler tespit edildi.

Yüksek teknolojili termal kameralarla trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi. Noktalarda durdurulan sürücülere gerekli cezalar uygulandı.

Kontrollerde daha çok uygunsuz şerit kullanımı, hatalı sollama, emniyet kemeri veya kask takmama, aşırı hız denetimi gerçekleştirildi.

35 sürücüye ceza

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 35 sürücüye toplam 18 bin 500 lira ceza kesildi.

Son bir yıl içerisinde ise yaklaşık 60 saatlik uçuşun gerçekleştirildiği denetimlerde, kural ihlali yapan 210 sürücüye toplamda 185 bin lira para cezası uygulandı.

Jandarma yetkilileri, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, trafik kazalarında şoför kusurlarını en aza indirmek ve sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu en üst düzeye çıkarmak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

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