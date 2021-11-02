Son dakika haberi! Jandarma olayların yüzde 98'ini aydınlattı

DENİZLİ (İHA) - Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, Ekim 2021 ayında icra edilen asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında meydana gelen 715 olayın yüzde 98'ini aydınlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Ekim ayında meydana gelen asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri açıkladı. Yapılan çalışmalar kapsamında 365 asayiş, 36 kabahat, 265 takibi gereken, 47 kaçakçılık ve 2 terör olayı olmak üzere toplam 701 olay meydana gelmiş ve meydana gelen olayların 715'ni yani yüzde 98'ini aydınlatıldı. Yapılan asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 39 bin 593 kişi ile 12 bin 136 aracın sorgulaması yapılarak, 185 aranan şahıs yakalanmış ve 17 kayıp şahıs bulundu. Faaliyetleri neticesinde; 9 adet tabanca, 44 adet av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 446 adet mermi ve 6 adet kesici suç aleti ele geçirildi. 2 FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

Trafik uygulamalarından 1 milyon 153 bin 325 TL cezai işlem uygulandı

Eylül ayında yapılan trafik uygulamalarında; 50 bin 602 araç kontrol edilmiş, 27 bin 142 araç, 24 bin 23 şahıs sorgulaması yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 283 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 631 bin 214 TL cezai işlem uygulanmış, 23 aranan araç, 26 aranan şahıs yakalanmış, 104 kişinin alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 389 araç trafikten men edildiği açıklandı.

Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda madde ele geçirildi

Uyuşturucu maddeler ile mücadelede seferberlik başlatan jandarma ekipleri huzur operasyonları kapsamında uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallelerde operasyonlara aralıksız devam ettiriyor. Yapılan 47 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, 74 şahıs gözaltına alınmış, 2 şahıs ise tutuklanırken, 72 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon sonucu ekipler, 18 bin 867 gram kubar esrar, 79 gram metamfetamin, 15 gram eroin, 9 adet tabanca, 20 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 551 adet muhtelif fişek, 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Öte yandan; kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 188 adet sikke, 21 adet tarihi eser, 3 adet sahte 50 Türk Lirası ve 141 litre kaçak alkol ele geçirildi. - DENİZLİ