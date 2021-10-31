Son dakika haberi | Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çorum'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
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Son dakika haberi | Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Son dakika habere göre Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çorum'da çeşitli ziyaretler yaptı.

ÇORUM (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çorum'da çeşitli ziyaretler yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Orgeneral Çetin, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu'nu ziyaret etti.

Çetin, ziyaretin ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Millet Bahçesi'ni, tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nı ve bazı leblebi dükkanlarını ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Çetin ayrıca, tarihi Ayakkabıcılar Arastası'ndaki bir kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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