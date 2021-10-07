Son dakika haberi: İzmir'deki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberi: İzmir'deki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İzmir'deki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'de, FETO/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edilen 22 kişiden 3'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'de, FETO/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edilen 22 kişiden 3'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile iltisaklı oldukları anlaşılan ve aralarında enerji firmalarında aktif görevli çalışanların da bulunduğu toplam 22 kişiye yönelik önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi. ByLock kullanıcısı olan, içerik incelemeleri kapsamında isminin konuşmalarda geçtiği tespit edilen, Bank Asya hesabı bulunan, KHK kapsamında kapatılan dernek üyeliği tespit edilen şüphelilerden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, 18'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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