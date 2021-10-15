Son dakika haberi! İzmir'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: İzmir'in Kiraz ilçesinde, uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde, uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kazım Yörük'ün (50) kullandığı 20 NN 064 plakalı traktör, Örencik Mahallesi Zeybekler mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yörük'ün cenazesi, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri