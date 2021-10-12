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Son dakika haberi... İzmir'de sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... İzmir'de sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan(24) memleketi olan Çatalca'nın Kabakça köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Buca ilçesinde sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan(24) memleketi olan Çatalca'nın Kabakça köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Buca ilçesinde sevgilisi olduğu iddia edilen İlkay Ayeş tarafından bıçaklanan Sena Altan(24) ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altan'ın cenazesi bugün doğup büyüdüğü Çatalca'nın Kabakça köyündeki baba evinde helallik alındıktan sonra, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi... İzmir'de sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... İzmir'de sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... İzmir'de sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... İzmir'de sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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