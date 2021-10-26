Son dakika! İzmir'de örgüt adına yardım toplayan 12 FETÖ şüphelisi gözaltında - Haberler
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Son dakika! İzmir'de örgüt adına yardım toplayan 12 FETÖ şüphelisi gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına himmet, burs vb. yöntemlerle yardım toplayan ve haklarında itirafçı beyanları bulunan 15 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı.

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İZMİR (İHA) - İzmir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına himmet, burs vb. yöntemlerle yardım toplayan ve haklarında itirafçı beyanları bulunan 15 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üye ve yöneticilerinin gizli haber leşme aracı olan Bylock isimli programı kullanan, örgüt liderinin talimatından sonra para yatıran, örgütün insan kaynağı olarak tabir ettiği eğitim kurumalarında çalışan, örgüt adına himmet, burs vb. isimler atında yardım toplayan ve haklarında ve itirafçı beyanları bulunan aralarında 1. Noter Başkatibi, 1 emekli askeri personelinde bulunduğu 15 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 12'si ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

-İHA-

Son dakika! İzmir'de örgüt adına yardım toplayan 12 FETÖ şüphelisi gözaltında

Son dakika! İzmir'de örgüt adına yardım toplayan 12 FETÖ şüphelisi gözaltında

Son dakika! İzmir'de örgüt adına yardım toplayan 12 FETÖ şüphelisi gözaltında

Son dakika! İzmir'de örgüt adına yardım toplayan 12 FETÖ şüphelisi gözaltında
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