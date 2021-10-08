Son dakika haberi | İZMİR'DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE GÖNDERİLDİ - Haberler
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Son dakika haberi | İZMİR'DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İZMİR'de, Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik geçen Salı günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 57 şüpheliden 35'i, İzmir, İstanbul ve Aydın'daki 60 adrese düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Firari durumdaki 22 kişiyi yakalama çalışmaları sürerken, adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 80 fişek ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin örgüt üyeliği, yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlara karıştıkları tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Emniyete götürülen 35 şüpheliden 1'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, 34 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, "Çek çek, memleketin halini çek" diyerek kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Son dakika haberi | İZMİR'DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Son dakika haberi | İZMİR'DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Son dakika haberi | İZMİR'DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Son dakika haberi | İZMİR'DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE GÖNDERİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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