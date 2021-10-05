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Son dakika haberi | İzmir'de kripto para madenciliği operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | İzmir'de kripto para madenciliği operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: İzmir'in Menderes ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında kripto para madenciliğinde kullanılan cihazlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında kripto para madenciliğinde kullanılan cihazlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes Kısık Sanayi Bölgesindeki bir iş yerinde kripto para madenciliği yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmanın ardından ekipler, adrese baskın düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 22'şer kripto para üretim cihazı ile bilgisayar anakartı, 19 adet 4 GB RAM, 20 işlemci, 38 güç kaynağı, 320 ekran kartı, 28 adet 32 GB taşınabilir bellek, 24 soğutucu fan ele geçirildi.

Adreste bulunan A.B. ve M.B. gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemelerin gümrük kaçağı ve piyasa değerinin 1 milyon 522 bin lira olduğu bildirildi.

"Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanununa aykırılık" suçundan gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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