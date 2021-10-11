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Son dakika haberi! İzmir'de jandarmadan 6 ilçede uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! İzmir'de jandarmadan 6 ilçede uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Bayındır, Beydağ, Buca, Menemen, Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BEYDAĞ, İZMİR (İHA) - İzmir'in Bayındır, Beydağ, Buca, Menemen, Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla il genelinde çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, 1-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Bayındır, Beydağ, Buca, Menemen, Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Drone destekli ve yaya olarak yapılan keşif faaliyetleri sonucunda adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 360 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 17 gram metamfetamin ve 6 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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