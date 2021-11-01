Son dakika haberi: İzmir'de bir kişi otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Haberler
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Son dakika haberi: İzmir'de bir kişi otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İzmir'de bir kişi otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Kiraz ilçesinde bir kişi otomobilde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde bir kişi otomobilde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Çömlekçi Mahallesi Gözdebaba mevkisinde park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, başından tabancayla vurulmuş olan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çiftçilik yapan Erdem Kaynak'a (33) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma, otomobilde inceleme yaptı.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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