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Son dakika haber | İTFAİYECİLER, YANAN EVDE KEDİ ARADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre BOLU'da, yangın çıkan evde kedi olduğunun söylenmesi üzerine itfaiye ekipleri söndürme çalışmasının ardından evde kedi aradı.

BOLU'da, yangın çıkan evde kedi olduğunun söylenmesi üzerine itfaiye ekipleri söndürme çalışmasının ardından evde kedi aradı. Evin odalarında yapılan aramalarda kedi bulunamadı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Yaşamkent Mahallesi 4. Ada'da meydana geldi. Mihriban Öztürk'ün dışarıda olduğu sırada zemin kattaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ev hasar gördü.

Evde kedi beslendiği ve dışarı çıkmadığının söylenmesi üzerine yangın söndürme çalışmasının ardından itfaiye ekipleri kediyi bulmak için tekrar eve girdi. Evin odalarında yapılan aramalarda evde olduğu iddia edilen kedi bulunamadı. Kedinin yangın sırasında açık olan pencereden kaçmış olduğu düşünülürken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber | İTFAİYECİLER, YANAN EVDE KEDİ ARADI

Son dakika haber | İTFAİYECİLER, YANAN EVDE KEDİ ARADI

Son dakika haber | İTFAİYECİLER, YANAN EVDE KEDİ ARADI

Son dakika haber | İTFAİYECİLER, YANAN EVDE KEDİ ARADI

Son dakika haber | İTFAİYECİLER, YANAN EVDE KEDİ ARADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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