Son dakika haberleri! İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri! İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Son dakika haber: FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 avukat gözaltına alındı.

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İSTANBUL (DHA) - FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 avukat gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Örgütün Hakim-Savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen 11 şüpheli avukatın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Adana, Van, Diyarbakır, Antalya ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.  Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Son Dakika Haberleri
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