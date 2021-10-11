Bağcılar'da polis memurunu şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da geçen yıl polis memurları Erkan Gökteke'yi şehit ederek, Yunus Nacar'ı da yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık Serdar Balta ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde intihar eden sanık Kadir A. hakkındaki dava düşürülürken, 2 sanığa da "Suçluyu kayırma" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serdar Balta tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Müşteki Yunus Nacar, şehit polis Erkan Gökteke'nin ailesi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Serdar Balta, "Bir suç işledim. Mecburen cezasını çekeceğim" dedi.

KARAR ÇIKTI

İDDİANAME

Görüntü dökümü:

-ARŞİV

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri