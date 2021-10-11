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Bağcılar'da polis memurunu şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis

BAĞCILAR'da geçen yıl polis memurları Erkan Gökteke'yi şehit ederek, Yunus Nacar'ı da yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık Serdar Balta ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da geçen yıl polis memurları Erkan Gökteke'yi şehit ederek, Yunus Nacar'ı da yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık Serdar Balta ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde intihar eden sanık Kadir A. hakkındaki dava düşürülürken,  2 sanığa da "Suçluyu kayırma" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serdar Balta tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Müşteki Yunus Nacar, şehit polis Erkan Gökteke'nin ailesi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.  Karar öncesi son sözü sorulan sanık Serdar Balta, "Bir suç işledim. Mecburen cezasını çekeceğim" dedi.

KARAR ÇIKTI

Erkan Gökteke'yi şehit ettiği iddiasıyla yargılanan sanıklardan Kadir A. tutuklu bulunduğu cezaevinde şubat ayında intihar ettiğinden hakkındaki dava düşürüldü. Sanık Serdar Balta, maktul Erkan Gökteke'ye karşı "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve Yunus Nacar'a karşı "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  Mahkeme heyeti, Suça Sürüklenen Çocuklar (SSÇ) Oğuzhan I. ve Reis B.'nin ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ancak mahkeme heyeti, suç tarihinde Oğuzhan I. ve Reis B. 15-18 yaş aralığında olduklarından cezalarında indirim yaparak ayrı ayrı 1 yıl 8'er ay hapis cezasına hükmetti.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da polis memuru olarak görev yapan Erkan Gökteke ile Yunus Nacar'ın 18 Temmuz 2020'de asayiş görevindeyken şüphelendikleri sanık Serdar Balta ve Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) Kadir A.'yı durdurmak istedikleri ancak bu kişilerin kaçtıkları anlatıldı. Polis memurlarının, sanık Balta ve Kadir A. ile kovalamaca sonucunda bir sokakta karşılaştıkları ve polis memurlarının araçlarından indikleri belirtilen iddianamede, sanık Balta'nın belinde bulunan silahı çıkartarak polis memuru Yunus Nacar'a ateş ettiği sonrasında ise şoför koltuğundan inen polis memuru Erkan Gökteke'ye ateş ederek olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Sanık Balta'nın, Nacar'ı öldürmeye teşebbüs ettiği, Gökteke'yi ise öldürdüğü iddianamede belirtildi. İddianamede, sanık Serdar Balta hakkında "Kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu. Yaşı küçük sanıklar hakkında çocuk ağır ceza mahkemesine ayrı dava açılmıştı. Öte yandan olayla ilgili olarak yaşı 18'den küçük olan Kadir A., Oğuzhan I. ve Reis B. hakkında da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrı bir iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Oğuzhan I. ve Reis B. hakkında "Kasten öldürmeye yardım etme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından 9'ar yıl 8'er aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyordu. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen dava, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilmişti.

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