İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların ailelerinden suç duyurusu

İSTANBUL (İHA) - İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden çocukların aileleri, Türkiye'deki avukatların aracılığıyla sorumluların yargılanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'de Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği saldırılar esnasında hayatını kaybeden çocuklardan bazılarının aileleri, Türkiye'deki avukatlar aracılığıyla İsrailli yetkililer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan mağdurların avukatı Gülden Sönmez, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

"İSRAİLLİ SORUMLULARIN TÜRKİYE MAHKEMELERİNDE YARGILANMALARINI İSTİYORUZ"

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan avukat Gülden Sönmez, "Bildiğiniz üzere Mayıs 2021'de Kudüs sokaklarında başlayıp Batı Şeria'da, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında çok sayıda sivil Filistinli hayatını kaybetti. Gazze bombardımanı sırasında Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 253 sivil Filistinli hayatını kaybetti. Evler, okullar bombalandı. Hayatını kaybeden Filistinlilerin, 253 Filistinlinin 66'sı çocuktu arkadaşlar ve şunlar gördüğünüz üzere bu çocuklardan sadece bir kısmı. Bizim için İsrail'in bu sistematik suçları yeni değil, sürpriz de değil. Sistematik şekilde, sürekli gördüğümüz insanlığa karşı suçlar. Biz Gazze'ye yapılan son saldırıda ve Kudüs ve Batı Şeria'daki İsrail'in işlemiş olduğu suçları yargı konusu etmek için bugün Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğumuz başvuruyla, İsrail'in işlemiş olduğu suçlardan dolayı İsrailli sorumluların Türkiye mahkemelerinde yargılanmalarını istiyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Açıklamasının devamında avukat Gülden Sönmez, "Gazze'de hayatını kaybeden tüm çocuklar için, Mayıs 2021'den beri hapishanede olan keyfi olarak tutulan Filistinliler için bugün İstanbul Çağlayan Adliye'sinde Türkiye'nin evrensel yargı yetkisinden kaynaklanan mevzuat imkanını kullanarak Türkiye'de suç duyurusunda bulunduk. Umuyoruz ki Türkiye mahkemelerinde masum Filistinli çocuklara karşı işlenen, insanlığa karşı suçlardan dolayı belki de bütün insanlığın umudu olan adalete erişim mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI KURUMLARI BU DAVAYI DESTEKLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Mağdurların yakınlarından Ensar Ebu Owda, çevirmen aracılığıyla yaptığı açıklamasında, "Buradan Türkiye'den, İstanbul'dan bütün mazlumların ve mağdurların aileleri adına ve Filistin halkı adına burada bir mahkeme, bir yargı konusu açmaktayız, bir dava açmaktayız. Bu çıktığımız yoldaki istikrar ve bütün insan hakları, insan hakları alanında çalışan kurumları ve Türkiye'deki ve uluslararası kurumları bu davayı desteklemeye çağırıyoruz. Baştan alarak sayın avukatlara, bu davanın avukatları ve İstanbul Savcısına, Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etmek istiyoruz. Umuyoruz ki bu işgalciler yaptıklarından sorumlu tutulur ve inşallah yakında bunları, yaptıklarının bedellerini ödemiş bir şekilde görürüz, Filistin'deki aileler ve mazlumların adına" diye konuştu.

(Sema Demir - İrem Demir/İHA)