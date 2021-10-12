Son dakika haberi... ISPARTA'DA KAZA 1 ÖLÜ - Haberler
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Son dakika haberi... ISPARTA'DA KAZA 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobiliyle elektrik direğine çarpan Veli Üstündağ hayatını kaybetti.

ISPARTA (DHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobiliyle elektrik direğine çarpan Veli Üstündağ hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Balkırı Köyü yolundaki arıtma tesisi yakınında meydana geldi. Veli Üstündağ'ın kullandığı 32 LL 055 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada Veli Üstündağ olay yerinde hayatını kaybetti. Eğirdir Balkırı Köyünde çiftçilikle uğraşan evli ve 2 çocuk babası Veli Üstündağ'ın cenazesi, savcının incelemesinden sonra morga kaldırıldı.

Son dakika haberi... ISPARTA'DA KAZA 1 ÖLÜ

Son dakika haberi... ISPARTA'DA KAZA 1 ÖLÜ

Son dakika haberi... ISPARTA'DA KAZA 1 ÖLÜ

Son dakika haberi... ISPARTA'DA KAZA 1 ÖLÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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