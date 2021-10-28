GAZİANTEP-TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATILAN İŞ YERİNDEKİ YANGIN KORKUTTU

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, tütün mamulleri satan bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Tütün mamulleri satışı yapılan Ahmet Tat'a ait iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında hasar meydana gelirken, kimsenin olmadığı yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.