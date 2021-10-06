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Son dakika haberi... İranlının cenazesi 42 gün sonra teslim alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... İranlının cenazesi 42 gün sonra teslim alındı

Edinilen son dakika haberine göre 23 Ağustos'ta sokakta baygın halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kimliği belirsiz şahsın İran uyruklu olduğu tespit edildi.

SAMSUN (İHA) - 23 Ağustos'ta sokakta baygın halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kimliği belirsiz şahsın İran uyruklu olduğu tespit edildi. Şahsın cenazesi öldükten 42 gün sonra teslim alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta bir kişi sokakta baygın halde bulundu ve 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kimliği belirsiz şahıs tedavi altına alındığı hastanede 25 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan şahsın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık otopsi işlemini tamamladı ve şahsın kimlik tespitine çalıştı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı araştırma sonucu, uzun süredir hastane morgunda bekleyen cesedin İran uyruklu 44 yaşındaki Mehdi Moghaddamisemnani'ye ait olduğunu tespit etti. İran Büyükelçiliği ile yapılan yazışma sonucu, ölen şahsın cenazesi öldükten 42 gün sonra bugün konsolos görevlilerine teslim edildi.

Cenaze aracı ile Trabzon'a gönderilen cenazenin oradan da uçakla İran'a gönderileceği öğrenildi. - SAMSUN

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