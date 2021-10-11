Son dakika haberi... İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplarla ilgili Irak ve IKBY'ye uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Tahran'a karşı silahlı mücadele veren grupların Irak'ta daha fazla barınmasına izin vermeyecekleri uyarısında bulundu.

Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Irak'ın kuzeyindeki rejim muhalifi gruplar ve Tahran-Riyad müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bağdat hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) yetkililerine defalarca ülkede "İran'a karşı üslerin bulunmasının iyi komşuluk ilişkileriyle uyuşmadığını" söylediklerini aktaran Hatibzade, "Bu üslerin ortadan kaldırılması gerekiyor, faaliyetlerine devam edemezler. Bağdat ve Erbil bunu biliyor. Nerede icap ederse orada çıkarlarımıza göre hareket ederiz." ifadelerini kullandı.

İran ile Suudi Arabistan müzakerelerinin de aralıksız devam ettiğini belirten Hatibzade, Bağdat'ta 4 tur görüşme yaparak ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını ifade etti.

Hatibzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer görüşmelerin devam edeceğini ve İran'ın müzakerelere dönüşünün ABD'nin yeni hükümetinin döndüğü süreden daha kısa olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın uçağına Lübnan'da yakıt verilmediği yönündeki iddiaları da yalanlayan Hatibzade, Azerbaycan'a hava sahasını kapatmadıklarını dile getirdi.

İranlı Sözcü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un değindiği Hazar Denizi anlaşmasının ise Mecliste demokratik bir şekilde ele alındıktan sonra onaylanması gerektiğini kaydetti.

Lavrov, geçen hafta Moskova'da Abdullahiyan'la görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında bir soru üzerine, Hazar Denizi'ne kıyıdaş 5 ülkenin imzaladığı ve yabancı askeri unsurların bölgede bulunmasına izin vermeyen Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsü Konvansiyonu'nu Tahran yönetiminin henüz Meclisten geçirmediğini hatırlatmıştı.