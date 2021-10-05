Son dakika haberi | İran'da trafik kazasında 4 sınır muhafızı hayatını kaybetti
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 4 sınır muhafızının hayatını kaybettiği belirtildi.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 4 sınır muhafızının hayatını kaybettiği belirtildi.
İran devlet medyasının haberine göre dün Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr ilçesinde Pakistan sınırında güvenlik güçlerini taşıyan otomobil ile bir tır çarpıştı.
Olayda yaralanan 4 sınır muhafızının hastanelerde tedavi altına alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri