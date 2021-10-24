Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 171 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 171 artarak 125 bin 223'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 9 bin 174 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1237'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 860 bin 844'e yükseldiği ülkede, 171 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 125 bin 223'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 294 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 50 milyon 843 bin 578 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 29 milyon 503 bin 783 kişiye ikinci dozu, 59 bin 427 kişiye de 3. dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 80 milyon 406 bin 788 doz aşı uygulandı.