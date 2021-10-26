Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 156 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 156 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 156 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 156 artarak 125 bin 519'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 156 artarak 125 bin 519'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 9 bin 96 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1277'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 877 bin 456'ya yükseldiği ülkede, 156 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 125 bin 519'a çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 184 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 51 milyon 455 bin 291 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 30 milyon 950 bin 480 kişiye ikinci dozu, 67 bin 500 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 82 milyon 473 bin 271 doz aşı uygulandı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarını olumlu karşıladığı bildirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarını olumlu karşıladığı bildirildi

 Özbekistan'da yapılan seçimleri Cumhurbaşkanı Mirziyoyev yeniden kazandı

Özbekistan'da yapılan seçimleri Cumhurbaşkanı Mirziyoyev yeniden kazandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title