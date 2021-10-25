Son dakika haberi | İran Cumhurbaşkanı Reisi'den AB ülkelerine "ABD'nin baskılarından etkilenmemeleri" çağrısı - Haberler
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Son dakika haberi | İran Cumhurbaşkanı Reisi'den AB ülkelerine "ABD'nin baskılarından etkilenmemeleri" çağrısı

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | İran Cumhurbaşkanı Reisi'den AB ülkelerine

Son dakika habere göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine "bağımsız hareket etmeleri" ve "ABD'nin baskılarından etkilenmemeleri" çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine "bağımsız hareket etmeleri" ve "ABD'nin baskılarından etkilenmemeleri" çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, Belçika, Finlandiya ve İsviçre'nin yeni Tahran Büyükelçilerini kabul etti.

Reisi, görüşme sırasında yaptığı konuşmada, İran'ın taahhütlerine bağlı kaldığını ancak AB ülkelerinin nükleer anlaşmadaki vaatlerine uymadığını savunarak, "AB, ABD'nin baskılarından etkilenmemeli. AB ve Avrupalı ülkelerin, stratejik bağımsızlık konusunda ilerleme kaydetmelerini ve ABD'nin yayılmacı politikalarından uzak durmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Reisi ayrıca AB ülkelerinden "ABD'nin Avrupa'yı nüfuz alanı olarak göreceği şekilde hareket etmemelerini" istedi.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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