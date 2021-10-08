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Son dakika haberi: Iraklı kadının evinde ölümü şüpheli bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Iraklı kadının evinde ölümü şüpheli bulundu

Son dakika habere göre Samsun'da korona virüs testi pozitif olan ve evinde karantinada kalan Iraklı kadının ölümü şüpheli bulundu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da korona virüs testi pozitif olan ve evinde karantinada kalan Iraklı kadının ölümü şüpheli bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Dar Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Irak uyruklu Yusra Mohammed Jasım Al-Alrawı'den (61) haber alamayan yakınları hayatından endişe ettiklerini belirterek polisten yardım istedi. Evin penceresinden içeri giren polis ekipleri Iraklı kadını kanepe üzerinde ölü olarak buldu. Yusra Mohammed Jasım Al-Alrawı'nin ölümü şüpheli bulundu. Yapılan araştırmada Iraklı kadının korona virüs testinin pozitif olduğu ve ölü bulunduğunda 8. günde evinde karantinada kaldığı öğrenildi. Yusra Mohammed Jasım Al-Alrawı'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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