Son dakika haberi: İpek böceğini öldürmeden üretilen kumaşlar dünya pazarında

ANTALYA (DHA) - EKODOKU Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi üyesi 35 kadın, ipek böceğine zarar vermeden elde ettikleri ipliği el tezgahlarında dokuyarak, günde 175 metre ipek kumaş üretiyor. Hem yurt içine sunulan hem de 4 ülkeye ihraç edilen kumaşlar, büyük ilgi görüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Antalya Ticaret Borsası'nın bu yıl 11'incisini düzenlediği Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) kapıları açıldı. İlk gün 6,5 saatte 45 bine yakın ziyaretçinin ağırlandığı fuara, Türkiye'nin 76 şehrinden katılımcıların yanı sıra KKTC'den de gelenler oldu. 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83'ü kadın olmak üzere 150 kooperatif ve 650'nin üzerinde firmanın katıldığı fuarda binlerce ürün tanıtıldı.

Kooperatif Başkanı Yüncüler, ürettikleri ipek kumaştan her türlü giysi ürününün elde edilebileceği de kaydetti.