Son dakika haberleri: İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da bir binanın dış cephe tadilat işinde çalışan işçi 3. kattaki iskeleden 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir binanın dış cephe tadilat işinde çalışan İşçi 3. kattaki iskeleden 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın dış cephe tadilatı işinde çalışan işçilerden Fikri Doğan (35) 3.katttaki iskeleden 2.kattaki iskeleden düşerek yaralandı. Ölümden dönen Fikri Doğan 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fikri Doğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri: İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü

Son dakika haberleri: İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü

Son dakika haberleri: İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü

Son dakika haberleri: İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü

Son dakika haberleri: İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü

Son dakika haberleri: İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü

Son dakika haberleri: İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü

Son dakika haberleri: İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü

Son dakika haberleri: İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü

Son dakika haberleri: İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü

Son dakika haberleri: İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü

Son dakika haberleri: İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü

Son dakika haberleri: İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü

Son dakika haberleri: İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Lisede bıçaklı saldırı! Kız öğrenci, sınıf arkadaşının sırtına bıçak sapladı

Lisede bıçaklı saldırı! Kız öğrenci, sınıf arkadaşının sırtına bıçak sapladı

 14 yaşındaki kız öğrenci, kavga ettiği sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı

14 yaşındaki kız öğrenci, kavga ettiği sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title