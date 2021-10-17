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Son dakika haberi! İngiltere'de öldürülen milletvekilin ailesi halkı "nefreti bir kenara bırakmaya" çağırdı

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! İngiltere'de öldürülen milletvekilin ailesi halkı

Son dakika haberlerine göre Öldürülen İngiliz milletvekil David Amess'in ailesi, halkı hoşgörülü olmaya ve "nefreti bir kenara bırakmaya" çağırdı.

Öldürülen İngiliz milletvekil David Amess'in ailesi, halkı hoşgörülü olmaya ve "nefreti bir kenara bırakmaya" çağırdı.

Londra polisi aracılığıyla yayımlanan bir açıklamada, Amess'in ailesi, bıçaklı saldırı sonrası "yıkık" olduklarını belirtti.

Evli ve 5 çocuğu olan milletvekilini saygıyla anan ailenin açıklamasında, "David'i güçlü ve cesur bir şekilde tanımlamak gerekir. O bir vatansever ve barış adamıydı." denildi.

İnsanlardan farklılıklarını bir kenara bırakmalarını ve herkese nezaket ve sevgi göstermelerini istenen metinde, "Irkı, dini veya siyasi görüşü ne olursa olsun hoşgörülü olun ve anlamaya çalışın." ifadesine yer verildi.

Aile olarak bu korkunç olayın neden meydana geldiğini anlamaya çalıştıklarını kaydeden aile, olay sonrası verilen destek mesajlarına teşekkür etti.

Terör eylemi ilan edildi

1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantısı sırasında 15 Ekim'de 12.05'te (TSİ 14.05) bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken, olayın terör eylemi olduğu açıklanmıştı.

Haber ajansı PA, saldırganın Somali kökenli Ali Harbi Ali olduğunu duyururken, terörle mücadele ekipleri zanlıyla bağlantılı olduğu düşünülen Londra'daki bazı adreslerde arama yapmıştı.

Ülkede 2016'da İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox, seçim bölgesi Birstall'da uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri
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