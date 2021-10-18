Son dakika haberi: İngiltere'de öldürülen milletvekili David Amess, parlamentoda anıldı

İngiltere'de öldürülen milletvekili David Amess, 1997'den bu yana üyesi olduğu Avam Kamarası'nda düzenlenen özel bir oturumda anıldı.

Oturumun başlangıcında Amess için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Oturumu açan Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, Amess'in öldürülmesiyle gündeme gelen milletvekillerinin güvenliğine ilişkin sorunların hak ettiği öncelikle ele alınmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapma sözü verdi.

Başbakan Boris Johnson ise konuşmasında Amess'i "parlamento sıralarının en kibar ve en nazik kişisi" olarak tanımladı.

Ailenin yasını paylaştıklarını kaydeden Johnson, ölüm şeklinin Amess'in başarılarını gölgelemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Başbakan, Amess'in tüm yeni milletvekillerine "arkadaşlık ve destek" sunduğunu ve sadece toplumda neyin yanlış olduğunu göstermeye değil, aynı zamanda bu konuda bir şeyler yapmaya da inandığını belirtti.

David Amess'in seçim bölgesi olan Southend'e şehir statüsü verilmesi için büyük çaba gösterdiğine değinen Johnson, bu konuda karar aldıklarını ve Kraliçe'nin de onay verdiğini duyurdu.

Johnson, "Ölümü asla doldurulamayacak bir boşluk bırakırken, anısını yaşatacak, mirasını sürdürecek ve kötülük yapanların kazanmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Terör eylemi ilan edildi

1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantı sırasında 15 Ekim'de 12.05'te (TSİ 14.05) bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken, olayın terör eylemi olduğu açıklanmıştı.

Haber ajansı PA, saldırganın Somali kökenli Ali Harbi Ali olduğunu duyurmuş, terörle mücadele ekipleri zanlıyla bağlantılı olduğu düşünülen Londra'daki bazı adreslerde arama yapmıştı.

Ülkede 2016'da İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox, seçim bölgesi Birstall'da uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.