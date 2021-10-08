Son dakika haberi! Iğdır'da toplanan bir grup Aleyna Betül A'nın ölü bulunduğu alana karanfil bıraktı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da bir araya gelen bir grup, 18 yaşındaki Aleyna Betül A'nın ölü bulunduğu alana karanfil bıraktı.

Sosyal medya üzerinden irtibat kuran Aleyna Betül A'nın arkadaşları ve vatandaşlar, 18 yaşındaki genç kızın ölü bulunduğu 14 Kasım Mahallesi'ndeki bir caddede buluşup "Aleyna ilk değil son olsun", "Sessiz kalma, suça ortak olma", "Aleyna için adalet" yazılı dövizler açtı.

Gruptakiler adına burada basın açıklaması yapan Doğukan Tacar, "Aleyna Betül'ün şüpheli şekilde intihar ettiği haberini öğrendik. Herkes gibi bizler de üzüldük. Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Bizler bu olayın diğerleri gibi birkaç gün süren bir duyarlılıktan ve gazete manşetlerinden sonra örtbas edilmemesini istiyoruz. Çocuk yaşta denebilecek birinin hayatını sona erdirecek raddeye gelmesinin irdelenmesini istiyoruz." dedi.

Katılımcılar, açıklamanın ardından genç kızın cesedinin bulunduğu alana karanfil bıraktı.

Aleyna Betül A'nın cansız bedeni 30 Eylül tarihinde 14 Kasım Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki başka bir binanın önünde bulunmuş, soruşturma kapsamında iş adamı Gökhan A. tutuklanmıştı.