Son dakika haberi: İdlibli hayvansever, iç savaş ortamında 35 kediye gözü gibi bakıyor - Haberler
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Son dakika haberi: İdlibli hayvansever, iç savaş ortamında 35 kediye gözü gibi bakıyor

AA - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Hayvansever Hani Yasin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırıları sonrası evlerini terk etmek zorunda kalanların geride bıraktığı kedileri sokaktan toplayarak evinde bakıyor.

HANİ, DİYARBAKIR (AA) - MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Hayvansever Hani Yasin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırıları sonrası evlerini terk etmek zorunda kalanların geride bıraktığı kedileri sokaktan toplayarak evinde bakıyor.

İç savaş ortamında hayatına devam etmeye çalışan 26 yaşındaki Yasin, işsiz olmasına ve geçim sıkıntısı çekmesine rağmen 35 kediyle aynı evde yaşıyor.

Yasin, sokakta bulduğu kedileri besliyor, hasta olanları tedavi ettirmeye çalışıyor.

Son dakika haberi: İdlibli hayvansever, iç savaş ortamında 35 kediye gözü gibi bakıyor

Son dakika haberi: İdlibli hayvansever, iç savaş ortamında 35 kediye gözü gibi bakıyor

Son dakika haberi: İdlibli hayvansever, iç savaş ortamında 35 kediye gözü gibi bakıyor

Son dakika haberi: İdlibli hayvansever, iç savaş ortamında 35 kediye gözü gibi bakıyor
AA - Son Dakika Haberleri
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