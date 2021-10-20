İdlib'de Pazar yerine saldırı: 10 ölü - Haberler
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İdlib'de Pazar yerine saldırı: 10 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'nin Eriha kasabasında bulunan Pazar yerine gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin Eriha kasabasında bulunan Pazar yerine gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin İdlib'e bağlı Eriha kasabasında kurulan halk pazarına saldırı gerçekleştirildi. Esad rejimi tarafından gerçekleştirildiği kaydedilen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Saldırının çevrede bulunan bir okulun ders başlangıcı sırasında meydana gelmesinden dolayı, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

(Abu Mucahit El Halebi - Mahmud Alhalbi/İHA)

İdlib'de Pazar yerine saldırı: 10 ölü

İdlib'de Pazar yerine saldırı: 10 ölü

İdlib'de Pazar yerine saldırı: 10 ölü

İdlib'de Pazar yerine saldırı: 10 ölü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Esed rejiminin İdlib'de pazar yerine saldırısında 10 sivil öldü

Esed rejiminin İdlib'de pazar yerine saldırısında 10 sivil öldü

 Esed rejiminin İdlib'in Eriha ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 10 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

Esed rejiminin İdlib'in Eriha ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 10 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

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