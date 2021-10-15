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Son dakika haberi... İçişleri: Hakkari ve Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... İçişleri: Hakkari ve Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Gelen son dakika haberine göre 'ŞIRNAK'TA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında devam eden Eren-13 Operasyonlarında;

HAKKARİ (DHA) - 'ŞIRNAK'TA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında devam eden Eren-13 Operasyonlarında; Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün gerçekleşen Eren Operasyonlarında Hakkari'de 1, Şırnak'ta 2 olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... İçişleri: Hakkari ve Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Haberler
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