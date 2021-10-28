Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan PKK'lı terörist, ikna yoluyla teslim oldu. - Haberler
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan PKK'lı terörist, ikna yoluyla teslim oldu.

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan PKK'lı terörist, ikna yoluyla teslim oldu.

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan PKK'lı terörist, ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı : Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Pkk'lı terörist, ikna yoluyla teslim oldu. Bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 167'ye yükseldi.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

 Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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