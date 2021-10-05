Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik eylül ayında gerçekleştirilen 17 bin 511 operasyonda 22 bin 802 kişi gözaltına... - Haberler
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik eylül ayında gerçekleştirilen 17 bin 511 operasyonda 22 bin 802 kişi gözaltına...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı:

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik eylül ayında gerçekleştirilen 17 bin 511 operasyonda 22 bin 802 kişi gözaltına alınmış, bin 668 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik eylül ayında gerçekleştirilen 17 bin 511 operasyonda 22 bin 802 kişi gözaltına alınmış, bin 668 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 48 artışla 8 ton 192 kilogram esrar ele geçirilmiştir." - ANKARA

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Haber: Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik eylül ayında gerçekleştirilen 17 bin 511 operasyonda 22 bin 802 kişi gözaltına... - Haberler
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