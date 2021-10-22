Eren-13 operasyonları kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Eren-13 operasyonları kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Eren-13 operasyonları kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eruh kırsalında Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-İHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının terör örgütünü tam tasfiye etme inancıyla ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Eren-13 operasyonları kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-13 operasyonları kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-13 operasyonları kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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