Son dakika haberi! Husumetli iki grup arasındaki taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Husumetli iki grup arasındaki taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da husumetli oldukları öğrenilen iki grup yolda karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Şanlıurfa'da husumetli oldukları öğrenilen iki grup yolda karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken 3 araçta ise hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. Daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup, yolda karşılaştı. Araçlarından inen taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Olay yerindeki kadınlar 'Polis' diye bağırarak yardım istedi. Uzun süre kimsenin ayıramadığı kavgada 3 kişi yaralanırken 3 araçta ise maddi hasar oluştu. Çevredekilerin araya gitmesiyle son bulan kavgada yaralananlar hastanede tedavi altına alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ahmet Kolsuz/İHA)

Son dakika haberi! Husumetli iki grup arasındaki taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi! Husumetli iki grup arasındaki taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi! Husumetli iki grup arasındaki taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi! Husumetli iki grup arasındaki taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il olan Şanlıurfa'nın valisi pes etti: Yapacak bir şey kalmadı

Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il olan Şanlıurfa'nın valisi pes etti: Yapacak bir şey kalmadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title