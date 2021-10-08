Son dakika haberi | Hindistan İçişleri Bakanı Mishra, oğlunun 8 kişinin ölümüne karıştığı iddialarını reddetti - Haberler
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Son dakika haberi | Hindistan İçişleri Bakanı Mishra, oğlunun 8 kişinin ölümüne karıştığı iddialarını reddetti

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Hindistan İçişleri Bakanı Mishra, oğlunun 8 kişinin ölümüne karıştığı iddialarını reddetti

Son dakika habere göre Hindistan'da, çiftçilerin protesto gösterisinde 8 kişinin ölümü ile oğlu Ashish Mishra'nın bağlantılı olduğu iddia edilen İçişleri Bakanı Ajay Mishra, iddiaları reddetti.

Hindistan'da, çiftçilerin protesto gösterisinde 8 kişinin ölümü ile oğlu Ashish Mishra'nın bağlantılı olduğu iddia edilen İçişleri Bakanı Ajay Mishra, iddiaları reddetti.

BBC'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Mishra, yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek olay anında ne kendisinin ne de oğlunun protestocuların üzerine sürülen arabada olduğunu bildirdi.

Uttar Pradeş eyaletine bağlı Lakhimpur Kheri kentinde gösterilerde, 4 Ekim'de, Bakan Mishra'nın konvoyundan bir araç çiftçilerin üzerine sürüldü.

Olayda, 4'ü çiftçi olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybederken çiftçiler, saldırının arkasında İçişleri Bakanının oğlu Ashish Mishra'nın olduğunu öne sürdü.

Çiftçilerden bazıları, oğul Mishra'nın direksiyon başında olduğunu, bazıları ise şoförüne arabayı protestocuların üzerine sürmesini emrettiği iddiasında bulunuyor.

Öte yandan, Hint polisi, olay yerinde bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yeni tarım yasalarının kaldırılmasını talep eden çiftçiler, eyalete bağlı Lakhimpur Kheri bölgesinde bakanların bölge ziyaretini protesto etmek için bir araya gelmişti.

Çiftçi sendikaları, ziyaret sırasında, İçişleri Bakanı Ajay Mishra'nın konvoyundan bir aracın yol kenarındaki çiftçilerin üzerine sürüldüğünü iddia etmişti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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