Son dakika haberleri: Hindistan'da sel ve toprak kayması: 18 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Hindistan'da sel ve toprak kayması: 18 ölü

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre - Hindistan'da sel ve toprak kayması: 18 ölü Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 18 kişi hayatını kaybetti.

- Hindistan'da sel ve toprak kayması: 18 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 18 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışlar sel felaketine ve heyelana yol açtı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 18 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi. Arama kurtarma çalışmalarına Hindistan ordusu, hava kuvvetleri ve donanması katıldı. Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, tüm hükümet kurumlarının etkilenen bölgelerdeki insanları kurtarmak, toprak kayması ve sel riski olan bölgelerde yaşayanları tahliye etmek için görevlendirildiğini söyledi. Eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, etkilenen bölgelerde barınaklar kurulduğu belirtilerek, Covid-19 salgını nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması çağrısı yapıldı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi bugün yaptığı açıklamada, önümüzdeki 24 saat boyunca yağışların hafif ve orta dereceli olarak süreceğini bildirdi.

Son dakika haberleri: Hindistan'da sel ve toprak kayması: 18 ölü

Son dakika haberleri: Hindistan'da sel ve toprak kayması: 18 ölü

Son dakika haberleri: Hindistan'da sel ve toprak kayması: 18 ölü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haberleri: Hindistan'da sel ve toprak kayması: 18 ölü
İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İsmet Uçma Hulusi Akar Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Tuna Tolga Akış Bensu Soral Armağan Çağlayan
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergio Perez Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Hindistan'da sel ve toprak kayması: 18 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 17:09:18. #1.17#